В петербургский суд поступил протокол на производителя готовой еды Greenbox

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении АО "Грин Бокс", выпускающего готовую еду, которой за последние дни отравились сотни горожан.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, компании вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП). Материалы дела пока не приняли к производству.

Проведенная в производственных помещениях компании инспекция Роспотребнадзора, составившего протокол, выявила "некачественную уборку, тараканов и мух, отсутствие маркировки, отсутствие бактерицидного оборудования в цехах упаковки, доставку продукции в грязной таре".

По последним данным, острую кишечную инфекцию в городе подхватили 248 человек, заказавших продукцию Greenbox через сервис "Самокат". Из них 129 остаются в больницах. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: ЗАКС.Ру