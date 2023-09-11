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Новости 11 сентября, 19:09

Тихонова обратилась в жилком по проблеме износа лифтов

фото ЗакС политика Тихонова обратилась в жилком по проблеме износа лифтов

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова обеспокоилась проблемой устаревшего лифтового оборудования в городе.

Она сослалась на недавно озвученные данные Генпрокуратуры, согласно которым Петербург входит в десятку регионов с наибольшим количеством старых и потому опасных для жизни лифтов в домах. Всего в стране насчитывается 47 тысяч лифтов с истекающим сроком эксплуатации.

"При этом они не внесены в местные программы обновления", - отметила политик в своем Telegram-канале.

Опасаясь возможных трагических случаев, Тихонова обратилась в жилищный комитет Смольного с несколькими вопросами. Ей интересно, сколько лифтов в городе подлежит замене, сколько компаний этим занимается и каков объем финансирования проблемы.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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