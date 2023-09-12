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Новости 9:41

Путин обнаружил "хорошую тенденцию" в случае с "возвращенцами"

фото ЗакС политика Путин обнаружил "хорошую тенденцию" в случае с "возвращенцами"

Президент Владимир Путин заявил 12 сентября о том, что ничего не слышал о "возвращенцах", передает РИА "Новости". Тем не менее, глава государства выразил удовлетворение ситуацией с ними.

"У нас были лишенцы, в свое время, которые вошли в оборот у наших литераторов. По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается", — высказался Путин.

При этом президент выразил мнение о важности чувства сопричастности с Родиной.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае участия в выборах главы государства его начальник будет вне конкуренции. В то же время представитель Кремля уточнил, что пока Путин не принял решение об участии в избирательной кампании в 2024 году.

Фото: Kremlin.ru


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