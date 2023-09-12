В ЗакСе предложили перенаправить на благоустройство часть средств от оплаты парковочных разрешений

Часть средств от оплаты льготных парковочных разрешений следует перенаправлять на работы по благоустройству районов, входящих в зону платной парковки, полагают депутаты Заксобрания Алексей Цивилев и Константин Чебыкин. Речь идет в том числе об установке шлагбаумов во дворах.

Свои предложения парламентарии направили вице-губернаторам Кириллу Полякову и Алексею Корабельникову, сообщил Цивилев в своем Telegram-канале. Они высказались о возможности реализации инициативы в рамках предстоящей корректировки бюджета Петербурга.

"Просим рассмотреть возможность распределить часть денежных средств, поступающих в счет оплаты парковочных разрешений жителей на благоустройство районов, вошедших в зону платной парковки, в том числе, на оплату установки ограждающих устройств придомовых территорий домов, расположенных в зоне платной парковки", — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Борис Вишневский предлагал ввести мораторий на демонтаж шлагбаумов, самостоятельно устанавливаемых жителями Петроградской стороны в связи с включением района в зону платной парковки. В Смольном парламентария уведомили о разработке законопроекта об упрощении установки ограждений, однако идею моратория не поддержали.

Фото: ЗАКС.Ру