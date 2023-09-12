Путин насчитал более 150 покинувших Россию деятелей культуры

В общей сложности свыше 150 деятелей культуры покинули Россию в связи с нынешней государственной политикой, заявил 12 сентября президент Владимир Путин. Он допустил, что страна могла в связи с этим что-то потерять, но в целом выразил удовлетворение случившимся.

"По разным подсчетам, это те же журналисты и подсчитывают, примерно 160-170 деятелей культуры выехали за рубеж, они не согласны с политикой российского государства", — приводит слова Путина ТАСС. Заявление прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства, с одной стороны, допустил возможность некоторой утраты в связи с отъездом талантливых людей из страны. В то же время он не обнаружил особого беспокойства по этому вопросу.

"Может, лучше он [уехавший деятель культуры. — ЗАКС.Ру] тогда пускай и делает там за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности", — предположил Путин.

Ранее во вторник президент заявил о существовании некой хорошей тенденции в связи с "возвращенцами" в Россию.

Фото: Kremlin.ru