Суд в Ростове приговорил сотрудника дагестанского "Черновика" к 17 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщила 12 сентября "Медиазона"*. Журналиста приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд признал Гаджиева виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в организации ее финансирования (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), а также в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Другие фигуранты дела, предприниматель Кемаль Тамбиев и бывший учредитель фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, получили по 17,5 и 18 лет колонии соответственно.

Обвинение настаивало на том, что Гаджиев якобы переводил деньги исламскому проповеднику, которого полагают организатором финансирования террористов. Средства, по версии силовиков, собирались в том числе через фонд "Ансар". Также в материалах дела упоминалось взятое Гаджиевым интервью, в котором тот будто бы преднамеренно не упоминал о переводах средств со счетов "Ансара" в Сирию для финансирования группировки ИГИЛ**.

Гособвинение требовало для Гаджиева наказание в виде 19 лет лишения свободы.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России

Фото: ЗАКС.Ру