Бывший работник комстроя стал замглавы КИО

Новым заместителем председателя комитета имущественных отношений Петербурга стал Павел Фролов, ранее трудившийся в комитете по строительству на должности начальника управления. О новом сотруднике ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе комитета.

Фролов займется контролем деятельности управления землеустройства и обеспечения кадастровых работ, управления городского кадастра и мониторинга земель. Также в его зону ответственности войдет ГБУ "Городское управление кадастровой оценки". К своим полномочиям он приступил 6 сентября.

До работы в КИО Фролов работал в комитете по строительству на разных должностях. Он руководил отделом нормативно-методического обеспечения, отделом мониторинга и стандартизации и возглавлял управление перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уходе из КИО заместителя главы комитета Марии Мельниковой.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру