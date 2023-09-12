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Новости 12:49

Бывший работник комстроя стал замглавы КИО

фото ЗакС политика Бывший работник комстроя стал замглавы КИО

Новым заместителем председателя комитета имущественных отношений Петербурга стал Павел Фролов, ранее трудившийся в комитете по строительству на должности начальника управления. О новом сотруднике ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе комитета. 

Фролов займется контролем деятельности управления землеустройства и обеспечения кадастровых работ, управления городского кадастра и мониторинга земель. Также в его зону ответственности войдет ГБУ "Городское управление кадастровой оценки". К своим полномочиям он приступил 6 сентября. 

До работы в КИО Фролов работал в комитете по строительству на разных должностях. Он руководил отделом нормативно-методического обеспечения, отделом мониторинга и стандартизации и возглавлял управление перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уходе из КИО заместителя главы комитета Марии Мельниковой. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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