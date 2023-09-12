Экс-глава МИД Австрии сообщила о переезде в Петербург

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о состоявшемся на днях переезде в Петербург, сообщило 12 сентября РИА "Новости". В Северной столице бывшая министр будет снимать квартиру.

В своем комментарии Кнайсль поблагодарила СПбГУ за помощь за поддержку и пожаловалась на сложности с переездом в Россию. Как следует из ее слов, процесс заполнения бумаг и оформления рабочей визы оказался трудоемким.

"Университет очень помогал мне. Так что я здесь, в России, только переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге", — поведала Кнайсль.

В Петербурге экс-министр намерена сосредоточиться на работе в Центре G.O.R.K.I. (Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues) СПбГУ, руководителем которого является.

В 2018 году на свадьбе Кнайсль в Австрии присутствовал российский президент Владимир Путин. В минувшем июне она выступала на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: ЗАКС.Ру