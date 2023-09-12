Обладатель почетного знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" покинул ККИ

Заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга Дмитрий Смирнов покинул должность, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета. Его полномочия прекращены с 7 сентября.
До прихода в Смольный Смирнов возглавлял Главное управление Министерства юстиции по Петербургу. Его назначили на должность начальника ведомства в 2017 году. Ранее он около 20 лет проработал в прокуратуре.
В декабре 2020 года Смирнова наградили почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга".
Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении бывшего сотрудника комитета по строительству на пост заместителя главы КИО.