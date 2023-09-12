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Обладатель почетного знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" покинул ККИ

фото ЗакС политика Обладатель почетного знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" покинул ККИ

Заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга Дмитрий Смирнов покинул должность, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета. Его полномочия прекращены с 7 сентября. 

До прихода в Смольный Смирнов возглавлял Главное управление Министерства юстиции по Петербургу. Его назначили на должность начальника ведомства в 2017 году. Ранее он около 20 лет проработал в прокуратуре. 

В декабре 2020 года Смирнова наградили почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении бывшего сотрудника комитета по строительству на пост заместителя главы КИО.

 

Константин Леньков / Фото Законодательное собрание Петербурга


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