Справороссы предложили разрешить кабмину устанавливать предельные цены на топливо

Члены фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме разработали законопроект о предоставлении кабинету министров права вводить предельные цены на моторное топливо. Предельный срок действия подобной меры предлагают установить на отметке 90 дней.

В пояснительной записке к проекту депутаты утверждают, что цены на моторное топливо в России стабильно растут безотносительно ситуации со стоимостью нефти на мировом рынке. "Такой рост во все годы, за исключением 2020, в котором сдерживание стоимости сырья было обусловлено снижением спроса, оказывался существенно выше показателей инфляции", — говорится в документе.

Справороссы предложили ввести возможность введения ценового потолка для бензина, дизельного топлива, бензола, параксилола, авиационного керосина и ряда иных видов горючего.

Ранее глава петербургского отделения СРЗП Надежда Тихонова обратилась в жилищный комитет в связи с проблемой из-за устаревшего лифтового оборудования.

Фото: ЗАКС.Ру