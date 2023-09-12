В комитете по экономической политике Смольного появился новый замглавы

Новым заместителем председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга назначена Людмила Старкова. Она приступила к работе на новой должности в понедельник, 11 сентября, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. Чиновница будет отвечать за работу управления стратегического планирования и административного управления.

Старкова работает в Смольном с февраля 2022 года. Она возглавляла управления стратегического планирования в КЭПиСП.

Свою карьеру Старкова начинала в Амурской области. С 2001 года она трудилась в Министерстве экономического развития региона на разных должностях: от ведущего специалиста до заместителя министра. Летом 2018 года стала министром экономического развития и внешних связей Амурской области. Высокий пост ей пришлось оставить в августе 2021 года — она переехала в Петербург по семейным обстоятельствам.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уходе экс-начальника Главного управления Министерства юстиции по Петербургу с должности заместителя главы ККИ.

Константин Леньков / Фото Администрация Санкт-Петербурга