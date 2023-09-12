Крупник предложил временно лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

В России следует приостанавливать право автомобилиста управлять транспортным средством в случае накопления им десяти и более неоплаченных штрафов, предложил глава фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник. Свои мысли на этот счет он изложил в обращении на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, передает 12 сентября RT.

"Среди некоторых недобросовестных автовладельцев до сих пор наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения", — поделился наблюдениями Крупник. Он сослался на нередкие сообщения в СМИ о том, что тот или иной виновник резонансного ДТП "является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений".

В то же время наличие крупных задолженностей не мешает нарушителям управлять автомобилем, уточнил депутат. В связи с этим он предложил Черникову рассмотреть возможность "заморозки" водительских прав за неуплату 10 и более штрафов, выписанных за нарушения при вождении.

В конце мая Крупник предлагал уменьшать срок действия автомобильных прав для водителей, чей возраст превышает 75 лет.

Фото: ЗАКС.Ру