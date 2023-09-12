Финляндия не станет изымать российские машины

Власти Финляндии заявили об отсутствии намерения конфисковывать зарегистрированные в России автомобили при попытке въезда в страну, сообщила местная телерадиокомпания Yle 12 сентября. Власти Суоми не стали исполнять рекомендацию Евросоюза, предписывающую изымать машины россиян.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", — поведала журналистам глава санкционного отдела МИД Пиа Сариваара .

Представитель финского МИД также сообщила о планах ведомства обсудить рекомендации Еврокомиссии совместно с другими странами ЕС, граничащими с Россией.

Также во вторник о перспективах конфискации машин с российскими номерами высказались в Литве. Согласно заявлению вице-министр иностранных дел страны Йовита Нелюпшене, подобная мера будет применяться в отношении всех автомобилей, чьи владельцы не смогут предъявить документы о том, что следуют транзитом в Калининградскую область. При этом требование коснется как россиян, так и граждан Евросоюза.

"Сейчас граждане России могут пересекать границу только при наличии на это права либо на автобусе, либо пешком", — заявила Нелюпшене радиостанции LRT.

Ранее появилась информация о разъяснениях Еврокомиссии касательно изъятия собственности россиян при пересечении ими границы ЕС. Согласно документу, граждане страны не имеют право въезжать в Евросоюз на автомобилях и ввозить целый ряд предметов, включая телефоны, ноутбуки, косметику, чемоданы, шампунь и прочее.

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