Член избиркома Псковской области отказалась признавать действительными губернаторские выборы

Избирательная комиссия Псковской области признала состоявшиеся на прошлой неделе трехдневные выборы губернатора. Согласно официальным данным, за действующего главу региона Михаила Ведерникова проголосовали свыше 167 тысяч избирателей, что соответствует 86,3 % голосов.

"Признать выборы губернатора Псковской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича", — сообщил 12 сентября Telegram-канал избиркома.

Решение поддержали почти все члены избирательной комиссии. Исключением стала выдвинутая псковским отделением "Яблока" Елена Маятникова, которая проголосовала против. Также она представила особое мнение о результатах выборов в регионе.

В составленном документе Маятникова заявила, что прошедшие выборы "не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей области в силу состоявшихся нарушений Конституции РФ и норм избирательного законодательства". При этом она сослалась на применение муниципального фильтра и указала на случаи отклонения региональным избиркомом жалоб на незаконную агитацию в пользу Ведерникова.

Касательно самого губернатора член избиркома заявила, что тот вел свою кампанию "с демонстративным использованием преимуществ своего должностного положения как действующего высшего должностного лица субъекта РФ". Последнее, по ее мнению, выражалось в использовании незаконной агитации и задействовании подконтрольных кандидату и областному правительству СМИ.

Допущенные в ходе кампании нарушения не позволяют счесть действительными прошедшие выборы губернатора, резюмировала Маятникова.

О результате, полученном Ведерниковым, стало известно накануне. На прошлых выборах он получил 70,68 % голосов.

Фото: Kremlin.ru