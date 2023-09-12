Более 200 тысяч петербуржцев привились от гриппа

По состоянию на минувший понедельник свыше 200 тысяч петербуржцев сделали прививки от вируса гриппа, сообщили 12 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора. Более четверти из них составляют дети.

"В городе привито против гриппа 208 734 человека, в том числе 56 491 ребенок", — рассказали в ведомстве.

На прошедшей неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в городе на 43 % относительно показателей предыдущей семидневки. В то же время темп распространения ОРВИ держится ниже уровня недельного эпидпорога. В основном заболеваемость вызвана вирусами негриппозной этиологии, включая парагрипп, аденовирусы, риновирусы и коронавирус.

В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом остается вакцинация.

К началу сентября в Петербурге вакцинировались от гриппа немногим более 40 тысяч человек.

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