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Новости 16:59

Более 200 тысяч петербуржцев привились от гриппа

фото ЗакС политика Более 200 тысяч петербуржцев привились от гриппа

По состоянию на минувший понедельник свыше 200 тысяч петербуржцев сделали прививки от вируса гриппа, сообщили 12 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора. Более четверти из них составляют дети.

"В городе привито против гриппа 208 734 человека, в том числе 56 491 ребенок", — рассказали в ведомстве.

На прошедшей неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в городе на 43 % относительно показателей предыдущей семидневки. В то же время темп распространения ОРВИ держится ниже уровня недельного эпидпорога. В основном заболеваемость вызвана вирусами негриппозной этиологии, включая парагрипп, аденовирусы, риновирусы и коронавирус.

В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом остается вакцинация.

К началу сентября в Петербурге вакцинировались от гриппа немногим более 40 тысяч человек.

Фото: pixabay


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