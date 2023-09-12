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КГИОП заявил о незаконности работ в доме Шмидта

фото ЗакС политика КГИОП заявил о незаконности работ в доме Шмидта

Замена окон на первом этаже дома К. К. Шмидта незаконна, сообщили 12 сентября в петербургском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников. Специалисты КГИОП провели на месте осмотр здания и зафиксировали факт проведения самовольных работ.

"Правообладателю помещения, в котором произведена замена оконных заполнений, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области государственной охраны объектов культурного наследия", — рассказали в комитете.

КГИОП намерен обратиться в полицию с заявлением об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и потребовать от правоохранителей пресечь действия по замене исторических окон на новые стеклопакеты.

Между тем процесс замены окон в здании продолжается, сообщил под вечер вторника градозащитный Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

О проведении работ в здании на углу Херсонской улицы и Перекупного переулка стало известно накануне. Заметившие это градозащитники вызывали на место полицию. Сам дом Шмидта, построенный в стиле модерн, имеет статус памятника регионального значения.

Фото: kgiop.gov.spb.ru


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