Комиссия по Генплану согласилась перевести производственную зону "Ломоносовская" в зеленую зону

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга решила учесть предложение петербуржцев об изменении функционального зонирования производственной зоны "Ломоносовская". Это следует из протокола заседания органа, которое прошло 10 августа.

Как следует из протокола, на этом заседании комиссия повторно рассмотрела обращение 11 петербуржцев. Они предложили установить на "Ломоносовской" зону "Р2" — зона озелененных территорий общего пользования. Комиссия их предложение учла, но в собственной редакции. Какой именно, в документе не уточняется.

В первый раз комиссия отклонила несколько заявлений петербуржцев об изменении зонирования. В их числе было обращение от депутата Законодательного собрания от "Единой России" Михаила Барышникова.

Парламентарий выступал за изменение зоны "Ломоносовской" на рекреационную еще в 2021 году. На этой территории планировали построить мусоросжигающий завод.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру