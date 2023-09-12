Суд в Москве продлил арест бывшей замглавы Минкульта по делу о "Пушкинских картах"

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшей заместительнице министра культуры Ольги Яриловой, сообщил 12 сентября ТАСС. Бывшую чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

"Срок ареста в отношении Яриловой продлен на три месяца, то есть до 17 декабря", — сообщили информагентству в суде.

По версии следствия, Ярилова необоснованно включила московский музей мороженого в программу "Пушкинская карта", из-за чего ведомству якобы был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 125 миллионов рублей.

Обвинения против Яриловой строятся на показаниях, которые дала следствию ее подчиненная, администратор проекта "Пушкинская карта" Жанна Алексеева, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Об аресте Яриловой стало известно в апреле 2023 года. По вменяемой статье ей грозит до 10 лет колонии.

Фото: ЗАКС.Ру