Росфинмониторинг внес вологодского сварщика в реестр экстремистов из-за поста в Telegram

Росфинмониторинг 12 сентября внес в список террористов и экстремистов 52-летнего электрогазосварщика из Вологды Игоря Щенкова, обратила внимание "Медиазона"*. На прошлой неделе силовики приходили к нему в связи с уголовным делом о призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) из-за двух местных Telegram-каналов.

Как сообщалось ранее, силовики заподозрили Щенкова в администрировании каналов "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн". Аудитория первого тогда насчитывала более 350 подписчиков, к вечеру вторника она уменьшилась до 290 человек. Аудитория второго, соответственно, выросла с 88 до 94 подписчиков.

Задерживать Щенкова в тот раз не стали, разрешив самостоятельно прийти в местное управление ФСБ.

Внесение в список террористов и экстремистов чревато блокировкой счетов гражданина.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Росфинмониторинг/ Telegram