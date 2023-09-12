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Реставрация некрополей Александро-Невской лавры выполняется в срок, заявил Беглов

фото ЗакС политика Реставрация некрополей Александро-Невской лавры выполняется в срок, заявил Беглов

Реставрационные работы в некрополях Александро-Невской лавры идут в соответствии с графиком, заявил губернатор Александр Беглов. Перед этим он осмотрел территорию кладбищ, где специалисты выполняют работы по реставрации надгробий, рассказали 12 сентября в пресс-службе градоначальника.

В настоящее время реставраторы работают над надгробием известной актрисы Веры Комиссаржевской, в прошлом году было отреставрировано надгробие литератора Дениса Фонвизина.

Беглов отметил, что Петербург занялся восстановительными работами в лавре к 800-летию князя Александра Невского. Реставрация выполняется при поддержке федерального центра, в первую очередь — Минкульта. Сейчас работы выполняются в плановом порядке, уточнил он.

Во вторник по Невскому проспекту прошел традиционный крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского в Петербург. О том, как это было, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: gov.spb.ru


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