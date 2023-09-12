Как прошел крестный ход в Петербурге

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

По Невскому проспекту Петербурга 12 сентября прошел ежегодный крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского в город. На мероприятии славили полководца и Петра I, заявив об их борьбе с западным влиянием на Россию. Как прошел крестный ход в 2023 году — в фотографиях ЗАКС.Ру.

Мероприятие не проводили только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. С 2022 года крестный ход вновь перекрывает главную улицу города, несмотря на всё ещё действующие антикоронавирусные ограничения, запрещающие проведение публичных мероприятий.

Возглавлял шествие в 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с ним в начале колонны шли губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский, депутаты Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов и Михаил Романов и другие известные лица города и страны. Спикер Законодательного собрания города Александр Бельский на мероприятии присутствовать не смог, но мысленно был там, как он сам признался в своем Telegram-канале:

"Имя Александра Невского хорошо знакомо как верующим, так и тем, кто далек от церкви. Великий полководец и дальновидный правитель, который своими подвигами прославил русскую землю. Святой, оберегающий нас от врагов и бед. И пусть сегодня я не в родном Петербурге, но мысленно — иду по Невскому".

Губернатор Беглов через свою пресс-службу напомнил о переносе раки Александра Невского из Эрмитажа в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру и назвал князя "заступником русской земли":

"Он вошел в историческую память народа как заступник русской земли от врагов, веками грозивших нашей державе с Запада. Его победы над шведами на берегах Невы и над тевтонскими рыцарями на Чудском озере стали ярчайшими страницами в летописи нашего Отечества".

Продолжал дело Александра Невского Петр I, считает губернатор. Про императора в своем выступлении говорил и патриарх Кирилл. По его мнению, русский царь боролся с западным влиянием:

"Пётр боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Пётр в доброту соседей", - цитирует патриарха "Фонтанка".

Помимо знамен с религиозными надписями, несли на крестном ходу флаги Российской империи или с изображением малого государственного герба империи. Встречались и флаги разных организаций, например, студенческого Братства академистов, а также знамя с надписью "Победа будет за нами" и изображением женщины с советского агитационного плаката "Родина-мать зовет".



























фото Михаила Масленникова, текст Софии Саттаровой