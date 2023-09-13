Петербургские депутаты получили новые девайсы

В Большом зале Мариинского дворца, где проходят пленарные заседания депутатов петербургского Заксобрания, на местах депутатов установили новое оборудование. На столах появились дисплеи, где должна отображаться полезная информация, например, об обсуждаемом документе. Обновились и кнопки, с помощью которых народные избранники голосуют за законы. Изменения лишь внешние: на панели по-прежнему клавиши "за", "против", "воздержался" и "прошу слова".

Новые устройства депутаты впервые увидели на первом заседании после каникул, 13 сентября. В пресс-службе парламента рассказали ЗАКС.Ру, что депутатов пригласили на заседание пораньше, чтобы изучить новую технику, но принципиально нового в ней не появилось. Система будет подключена к электронному документообороту. Отдельно в пресс-службе подчеркнули, что новая мультимедиа система — полностью российская разработка.

На технику потратили 39 млн рублей. Закупку мультимедийного оборудование опубликовали еще в июле.

фото: Константин Леньков