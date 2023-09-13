Правительство поддержало законопроект о переселении малоимущих в съемное жилье

Российское правительство одобрило подготовленный Минстроем законопроект о переселении малоимущих граждан из аварийного жилья в съемное по договору социального найма, пишут 13 сентября "Известия". Собственная жилплощадь при этом им предоставляться не будет.

Переселение будет происходить в случае, если единственное жилье граждан будет признано непригодным для проживания. Квартиры по договору соцнайма планируется предоставлять в такой ситуации вне очереди с арендной ставкой около 20 рублей за квадратный метр площади.

Ожидается, что действие законопроекта распространится как на нанимателей, чье жилье обеспечено по договору, так и на собственников, "если их единственные жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат". Исключение сделают для граждан, чья недвижимость изымается под строительство дорог или комплексное развитие территорий. В таких случаях будет предоставляться новое равноценное жилье, заявила член Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

До переселения в жилье по соцнайму гражданам будут предоставлять помещения из маневренного фонда.

Ранее в Петербурге заметно выросла кадастровая стоимость недвижимости.

Фото: ЗАКС.Ру