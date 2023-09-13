Петербургский парламент поддержал предложение увеличить штат мировых судов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 13 сентября приняли в первом чтении норму об увеличении аппарата мировых судей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С помощью законопроекта Смольный пытается не допустить снижения поступлений штрафов за неоплату парковки в бюджет города. Всего хотят нанять еще 211 сотрудников судов — по одному секретарю в каждый.

За 2021-2022 год в Петербурге было выписано около полумиллиона штрафов за неоплату парковки. Из них были оплачены лишь 68,5% штрафов. В отношении злостных неплательщиков в суды передают административные протоколы по статье о несвоевременной оплате административных штрафов. В Смольном уверены, что увеличение зон платной парковки с учетом статистики по неоплаченным штрафам приведет к росту загруженности административных судей в 2-2,5 раза.

- Данные обстоятельства могут повлечь за собой нарушение установленных процессуальных сроков и стать причиной снижения объемов штрафов, взыскиваемых в судебном порядке, так как срок давности привлечения к административной ответственности за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, составляет три месяца с момента совершения административного правонарушения" — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее депутаты ЗакСа предложили перенаправить часть полученных средств от парковочных разрешений на благоустройство.

Константин Леньков