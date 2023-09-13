Сибиряк получил семь лет колонии за высказывания в интернете

Житель Канска в Красноярском крае получил реальный срок за высказывания в интернете о русских и о подрыве Крымского моста, сообщило 13 сентября РИА "Новости". Как утверждается, гражданин призывал к насилию над согражданами и подрыву переправы, ведущей на полуостров.

Приговор сибиряку вынес Первый Восточный окружной военный суд, который признал его виновным в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В качестве наказания подсудимому назначили семь лет колонии особого режима.

Как установил суд, житель Канска призывал в одной из соцсетей к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста".

Ранее стало известно о задержании в Москве волонтера "Немцова моста" Евгения Мищенко по делу об оправдании терроризма.

Фото: ЗАКС.Ру