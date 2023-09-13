Первая камера на выделенных трамвайных путях зафиксировала полторы тысячи нарушений за месяц

Первая в Петербурге камера видеонаблюдения, установленная на выделенных трамвайных путях, зарегистрировала более полутора тысяч нарушении ПДД за месяц работы, рассказали в городском комитете по транспорту. Устройство размещено на пересечении Политехнической улицы и улицы Гидротехников, где пролегает маршрут трамвая № 55.

"Данные о всех нарушениях в автоматическом режиме направлены в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД для привлечения нарушителей к административной ответственности", — отметили в комтрансе.

Чаще прочего камера фиксировала случаи выезда на выделенные трамвайные пути в нарушение дорожной разметки, нарушения скоростного режима и движение на запрещающий сигнал светофора.

Об установке первой камеры на выделенных путях комитет по транспорту сообщал в начале августа. Городские власти рассчитывают сделать маршрут № 55 скоростным до 2028 года. Это, в свою очередь, увеличивает риск ДТП по трассе его следования.

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