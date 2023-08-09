В Петербурге установили первую видеокамеру на выделенных трамвайных путях

На пути следования трамвайного маршрута № 55 в Петербурге заработала первая в городе камера наблюдения в зоне выделенных трамвайных путей. Как сообщает комитет по транспорту, техническое средство установили на углу Политехнической улицы и улицы Гидротехников.

Трамвайный маршрут № 55 планируют сделать скоростным до 2028 года, что повышает вероятность нарушений ПДД на его трассе.

Камера будет в автоматическом режиме фиксировать незаконное пересечение дорожной разметки и заезд других участников движения на трамвайные пути. Оба нарушения будут наказываться штрафом в полторы тысячи рублей по ст. 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Фотоматериалы видеокамера будет моментально отправлять в специальное подразделение ГИБДД.

Фото: ЗАКС.Ру