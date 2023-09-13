После нового запрета в Эстонию не пустили первую машину с российскими номерами

Эстонские пограничники после введения нового запрета развернули первый частный автомобиль с российскими номерами, о чем сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Автовладелец пытался въехать в страну Балтии со стороны Кингисеппа. Он имеет двойное гражданство - российское и литовское.

Напомним, что новые правила Евросоюза запрещают россиянам ввозить автомобили, находящиеся у них в личном пользовании. Мера не распространяется на мотоциклы из России, а также на автомобили, зарегистрированные в Белоруссии.

Ужесточение правил на неделе прокомментировал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, призвавший к приостановке дипломатических отношений с ЕС.

фото: пресс-служба ФТС