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Новости 16:17

После нового запрета в Эстонию не пустили первую машину с российскими номерами

фото ЗакС политика После нового запрета в Эстонию не пустили первую машину с российскими номерами

Эстонские пограничники после введения нового запрета развернули первый частный автомобиль с российскими номерами, о чем сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Автовладелец пытался въехать в страну Балтии со стороны Кингисеппа. Он имеет двойное гражданство - российское и литовское.

Напомним, что новые правила Евросоюза запрещают россиянам ввозить автомобили, находящиеся у них в личном пользовании. Мера не распространяется на мотоциклы из России, а также на автомобили, зарегистрированные в Белоруссии.

Ужесточение правил на неделе прокомментировал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, призвавший к приостановке дипломатических отношений с ЕС.

фото: пресс-служба ФТС


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