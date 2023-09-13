Мундепы из Гражданки не смогли поставить "неуд" главе округа

На очередном заседании муниципального совета МО "Гражданка" 13 сентября группа депутатов хотела рассмотреть вопрос о признании отчетов главы округа Елены Беляевой за 2021 и 2022 года неудовлетворительными. С такими предложениями выступили двое мундепов. Беляева отказалась обсуждать эту тему.

В ходе заседания Беляева повторяла, что не будет включать вопрос о признании ее отчета неудовлетворительным. Она объясняла это тем, что муниципалы уже обсуждали ее отчет ранее, а повторная процедура якобы не предусмотрена. Ее позицию продублировала юрисконсульт муниципалитета. Депутаты утверждают, что ранее решения об оценке ее отчетов не принимались.

На протяжении всего заседания муниципалы спорили, нужно ли включать вопрос в повестку или нет. Беляева рекомендовала коллегам обратиться в суд. Большинство присутствующих выступали "за", однако главу МО это не убедило.

Перейти к рассмотрению остальных вопросов на собрании не удалось. Беляева закрыла заседание. Депутат Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что с коллегами намерен добиваться признания действий главы незаконными.

Напомним, в последние месяцы в совете МО "Гражданка" продолжается противостояние между главой и остальными депутатами. Некоторые вопросы муниципалы решают через суд. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Кадр из трансляции заседания в группе МО "Гражданка" в "Вконтакте"