Цивилев призвал поддержать на РОИ инициативу о целевых средствах на ремонт домов

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев призвал голосовать на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) за целевое использование средств, собранных на ремонт и содержание многоквартирных домов. Парламентарию требуется 100 тысяч голосов для рассмотрения идеи на федеральном уровне.

Накануне Следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушений со стороны управляющей компании, ответственной за состояние жилого комплекса в Басковом переулке. Одного из сотрудников компании заподозрили в фальсификации протокола собрания членов гаражно-строительного кооператива. Одновременно в ведомстве поведали об обысках в связи с уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденном против гендиректора ЖСК № 1 Кировского района. По версии следствия, подозреваемая с соучастниками "получила на расчетные счета денежные средства в общей сумме более 60 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению".

На обыски в компании отреагировал Цивилев, который приветствовал работу Следкома, но заявил, что на проблему следует смотреть шире. "Как депутат я уже подготовил федеральную инициативу сделать деньги, собранные на ремонт и содержание МКД, целевыми. В случае ее принятия УК не смогут распоряжаться сэкономленными средствами как своим доходом. Но ей нужна и общественная поддержка!" — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Инициатива депутата получила одобрение РОИ, для рассмотрения на федеральном уровне она должна набрать 100 тысяч голосов. Автор предлагает запретить управляющим компаниям переводить в прибыль и использовать для выплаты премий средства, полученные от жильцов. По его мысли, вместо этого неизрасходованные за год деньги должны переноситься на следующий год. На момент публикации идею Цивилева поддержали 482 пользователя сайта, еще шестеро проголосовали против.

Фото: ЗАКС.Ру