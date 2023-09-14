Прошедшие сутки установили в Петербурге температурный рекорд

Минувшее 13 сентября стало самым теплым для этой даты за всю историю инструментальных погодных наблюдений в Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Накануне была зафиксирована самая высокая дневная и самая высокая среднесуточная температура, прошедшая ночь также отличилась небывалым до сих пор теплом.

"Вчера окончательный максимум температуры в Санкт-Петербурге остановился на отметки +24,6 градусов. Это теперь новый рекорд для 13 сентября. <...> Среднесуточная температура воздуха все же превысила отметку двадцати градусов, достигнув +20,5 градусов", — написал в своем Telegram-канале синоптик.

Предыдущий среднесуточный рекорд для 13 сентября был зафиксирован в 1969 году. Тогда синоптики зарегистрировали +18,5 градусов. "Теперь для 13 сентября это самые теплые сутки в истории Санкт-Петербурга, да и самая высокая среднесуточная температура во второй и третьей декадах сентября", — резюмировал Колесов.

Минимальная температура ночью 14 сентября составила +16,6 градуса, что также является максимальным значением для этой даты. Предыдущий рекорд (+15,3 градуса) держался с 1955 года.

Ночь на 13 сентября также отметилась температурным рекордом. Столбики термометров тогда не опускались ниже 16,1 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру