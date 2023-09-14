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Новости 12:55

Многодетные семьи получили право на оформление двух парковочных разрешений

фото ЗакС политика Многодетные семьи получили право на оформление двух парковочных разрешений

Проживающие в границе зоны платной парковки многодетные семьи смогут оформить по два льготных разрешения на стоянку автомобилей, сообщила 14 сентября пресс-служба губернатора Петербурга. Постановление об этом утвердило правительство города.

Отныне семьи с четырьмя и более детьми получат право на оформление не одного, а двух парковочных разрешений на два автомобиля. Правило будет распространяться в том числе на машины, оформленные на детей.

Комментируя нововведение, губернатор Александр Беглов напомнил о случившейся ранее передаче микроавтобусов 15 многодетным семьям и заявил, что город стремится сделать там, чтобы родителям было удобно возить детей в школы и кружки. Это, по его мнению, соответствует общему курсу государства под предводительством президента.

"Глава государства не раз подчеркивал, что крепкая, многодетная семья должна стать нашей нормой и национальной идеей. Петербург постоянно расширяет поддержку таких семей, делает ее более доступной и качественной", — поведал градоначальник.

Парковочные разрешения для многодетных семей оформляются бесплатно сроком на три года. Сейчас в Петербурге действует около 20 тысяч таких документов. О планах удвоить количество доступных многодетным семьям разрешений говорил в конце августа вице-губернатор Кирилл Поляков.

Фото: ЗАКС.Ру


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