Суд приостановил работу Greenbox на два месяца

Приморский районный суд Петербурга 14 сентября признал АО "Грин Бокс" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП). Суд приостановил деятельность компании на 60 дней, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. С 8 сентября более 270 человек пострадали от острой кишечной инфекции после употребления готовой еды производства Greenbox. Продукция распространялась через сервис доставки "Самокат".

Роспотребнадзор после проверки помещений торговой сети выявил ряд нарушений: некачественную уборку, тараканов и мух, отсутствие маркировки на продуктах в холодильниках, отсутствие бактерицидного оборудования в цехах упаковки, доставка продукции в грязной таре. Кроме того, четверо сотрудников работали без медицинских книжек, а на предприятии не нашли достаточных средств для реализации технического процесса. Ещё не во всех помещениях были умывальники. На стенах и оборудовании в производственном цеху нашли различные загрязнения и налет.

Адвокат Роман Гольдман, представляющий интересы Greenbox в суде, заявил, что частично признает вменяемые нарушение. В частности, отсутствие маркировки. Он добавил, что сотрудники отправлены на курсы повышения квалификации, а нарушения уже почти устранены. Ещё защитник сказал, что компания закупила специальные посудомоечные машины. Спорная продукция и сырье, которые нашли сотрудники надзорного ведомства, никогда не будут использоваться, добавил он.

— Таким образом мы считаем, что выявленные Роспотребнадзором недостатки частично являются совершенно справедливыми и должны быть устранены. В связи с этим, мы считаем приостановку деятельности также справедливой и просим суд ограничиться приостановкой деятельности на 30 суток. Этого времени нам вполне достаточно, чтобы устранить выявленные недостатки, — заявил представитель Greenbox.

Защитник также заявил, что четверо сотрудников, которые якобы работали без медкнижек, являлись сотрудниками подрядной организации и не имели отношение к АО "Грин Бокс". Гольдман пояснил, что часть работников работает на аутсорсинге. С другими претензиями он не согласился. Например, с недостатком умывальников. Ещё в суде обсудили мух и тараканов. Защитник не смог с уверенностью сказать, были ли тараканы, а вот мухи, по его мнению, налетели уже после временной приостановки деятельности после инцидента.

На вопрос судьи к представителю компании о том, имеется ли связь между массовым отравлением и упомянутыми нарушениями, защитник заявил, что ему неизвестны доказательства, которые бы доподлинно подтверждали вину Greenbox в инциденте.

Напомним, 10 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По состоянию на 12 сентября, пострадали не менее 271 человек. Госпитализированы 136 петербуржцев. Среди них трое детей. В самом Greenbox начали внутреннее расследование. В соцсетях организации заявили, что, по предварительной информации, источником инфекции могли стать яйца, которые использовались в приготовлении вафель. Greenbox пообещал помочь пострадавшим вне зависимости от результатов расследования. Роспотребнадзор пообещал помочь пострадавшим добиться компенсации ущерба через суд.

текст и фото: Константин Леньков