Политтехнолог рассказал свою версию конфликта с инспекторами природоохраны в Сестрорецке

Политтехнолог Антон Вуйма заявил, что его надувную лодку якобы незаконно изъяли инспекторы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в Сестрорецке. Об этом он сказал в видео на своем YouTube-канале.

По словам Вуймы, он вместе с женой решил покататься на гребной лодке по озеру Разлив. В кустах их ждали сотрудники комитета по природоохране, которые якобы предложили "договориться", утверждает политтехнолог:

"Мы отказались с ними о чем-либо договариваться. Тогда они начали таранить нашу лодку, как безумные врезаясь на своей твердокорпусной лодкой в нашу лодку, пытались ее пробить и могли нас потопить".

После этого, пара высадилась на Офицерском пляже в Сестрорецке, утверждает Вуйма. Он отметил, что это место уже не входит в состав заказника "Сестрорецкое болото" - охрана заказника не имеет там никаких полномочий. Инспекторы же вместе с полицейским решили изъять лодку для чего применили физическую силу, заявил политтехнолог. По его словам, полученные кровоподтеки и другие травмы были зафиксированы в травмпункте.

Вуйма заявил, что намерен подать в суд на инспекторов за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Политтехнолог считает, что представители власти не имели права изымать его лодку вне заповедника.

Напомним, накануне комитет по природоохране сообщил о конфликте с некоей парой в Сестрорецке. В ведомстве утверждают, что во время патрулирования инспекторы заметили моторную лодку, плывущую по акватории - это наказывается административным штрафом. Госслужащие попытались остановить пару, но те якобы отказались повиноваться и скинули одного из инспекторов в воду, заявили в комитете. Там добавили, что намерены добиваться возбуждения уголовного дела.

София Саттарова / Скриншот видеозаписи с канала Антона Вуймы