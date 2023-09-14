Бастрыкин заинтересовался планами обустройства общежития для мигрантов на Черной речке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин получил доложить о ходе проверки в связи с публикациями о планах приспособить пустующие помещения в здании на набережной Черной речки под общежитие для дворников, поведали 14 сентября в пресс-службе силового ведомства. Местные жители желают видеть на свободных площадях детский сад.

Сама проверка была организована Главным следственным управлением СК по Петербургу. Бастрыкин хочет узнать о ее ходе и предварительно установленных обстоятельствах.

"Жители Приморского района Санкт-Петербурга выражают несогласие с планируемым созданием в пустующих помещениях на первых этажах жилых домов жилья для мигрантов вместо детского сада, в котором граждане испытывают потребность", — повествуют в Следкоме о причине проверки.

Ранее издание MR7 рассказало о требовании местных жителей обустроить в доме № 29 по набережной Черно речки детский сад. В 2020 году детсад № 10 просил предоставить ему пустующие помещения на двух первых этажах здания, однако получил отказ. Теперь же, в августе, горожане узнали о передаче площадей жилищному агентству Приморского района. По их утверждениям, в помещениях планируется оборудовать общежитие для дворников.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальных торговых палаток на территории жилого комплекса в Шушарах.

Фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте