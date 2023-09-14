Справороссы предложили ограничить новых граждан в праве на оружие

Члены думской фракции "Справедливая Россия — За правду" разработали законопроект о запрете новым гражданам владеть оружием в течение пяти лет после получения российского паспорта. Инициатива доступна для ознакомления в электронной базе парламента.

"Лица, имеющие гражданство Российской Федерации менее пяти лет, право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны не имеют", — гласит текст предложенной поправки к закону "Об оружии".

Необходимость ужесточения правил оборота оружия справороссы объяснили продолжающейся специальной военной операцией и угрозами для безопасности страны и граждан. Действующее законодательство определяет гражданство как "устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией", отметили они.

"Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве Российской Федерации для приобретения оружия позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь лица, получившего гражданство, с Российской Федерацией", — резюмировали авторы инициативы.

Это не первая попытка законодательного ограничения прав новых граждан России. В конце августа зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) предложил лишать таких людей российского гражданства за уклонение от военкоматов.

Фото: ЗАКС.Ру