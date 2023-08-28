Законопроект о лишении уклонистов приобретенного российского гражданства поступил в Госдуму

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) исполнил обещание и внес на рассмотрение парламента законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства России. Планами сделать это он делился на прошлой неделе.

Депутат предлагает внести поправки в закон "О гражданстве", дополнив список оснований для отмены решений о выдаче российского паспорта еще одним основанием. Речь идет об уклонении получивших гражданство России лиц от "исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушения сроков постановки на воинский учет".

"На практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности", — написал Матвеев в пояснительной записке к собственному проекту.

По мнению депутата, в результате новые граждане получают доступ к различным социальным благам, в том числе образованию и здравоохранению, однако при этом не выполняют предписанные законодательством обязанности. Особую актуальность подобная ситуация получила с начала СВО, полагает он.

Ранее Матвеев предлагал ввести налог "на веселье", а собранные с посетителей кафе и ночных клубов средства направлять на поддержку семей мобилизованных. Также депутат отметился проектом о возврате практики перехода с летнего времени на зимнее и обратно.

Фото: ЗАКС.Ру