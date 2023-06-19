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Новости 10:32

Законопроект о возврате переходов на летнее время поступит в Госдуму 21 июня

фото ЗакС политика Законопроект о возврате переходов на летнее время поступит в Госдуму 21 июня

Законопроект с предложением вернуть переходы с летнего времени на зимнее т обратно будет внесен в Госдуму в среду, 21 июня, сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Как можно предположить из сообщения в его Telegram-канале, выбор даты оказался отнюдь не случаен.

"Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесён в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", — написал утром в понедельник Матвеев. К сообщению он прикрепил опрос об отношении пользователей к предлагаемой им инициативе. К моменту выхода заметки против перехода высказались 56 % проголосовавших.

В середине февраля Матвеев направил законопроект о возврате к переходам на летнее время в правительство для получения отзыва. В пояснительной записке он указывал, что отмена перехода на летнее время и обратно негативно сказалась на жизни россиян и уменьшила продолжительность светлого времени по вечерам.

В мае Матвеев анонсировал разработку законопроекта о "налоге на веселье", в соответствии с которым часть потраченных россиянами денег в кафе и ночных клубах переводилась бы в фонд поддержки семей мобилизованных.

Фото: Telegram-канал "Михаил Матвеев коммент"


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