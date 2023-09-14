На бывшего футболиста Савина завели уголовное дело о дискредитации армии

Видеоблогер, бывший футболист Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК), о чем сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Повторным нарушением правовой нормы для него стали высказывания, сделанные в интервью журналистке Ксении Собчак на ее YouTube-канале. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В феврале Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за снятого им ролика на YouTube, в котором спортсмены высказываются об украинских событиях. Сегодня блогер, имеющий псевдоним КраСава, живет на Кипре и занимается собственной футбольной командой.

фото: КраСава / YouTube (скриншот)