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Новости 15:40

Бывшего футболиста Савина оштрафовали по протоколу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Бывшего футболиста Савина оштрафовали по протоколу о дискредитации армии

Суд в Москве назначил штраф в размере 50 тысяч рублей блогеру и бывшему футболисту Евгению Савину, которого признали виновным в дискредитации российских Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает агентство новостей "Москва". Протокол на него составили в прошлом месяце. Штраф блогеру выписали максимально возможный в рамках избранной статьи.

Основанием для привлечения к ответственности стал ролик на YouTube, в котором Савин узнает у футболистов их отношение к военной спецоперации на Украине.

Комментируя заведение административного дела, бывший спортсмен, известный также под псевдонимом Красава, ранее заявил, что гордится интересом правоохранителей к себе. В прошлом году он покинул страну. Савину принадлежит кипрский футбольный клуб, названный его кличкой. 


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