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Новости 18:16

Многодетным семьям хотят компенсировать траты на содержание общедомового имущества

фото ЗакС политика Многодетным семьям хотят компенсировать траты на содержание общедомового имущества

Комитет по социальной политике подготовил изменения в Социальный кодекс Петербурга. Проект закона опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Документом предлагается добавить новую компенсацию многодетным семьям, добавив выплаты на оплату содержания и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Изменения вносятся в статью о компенсации за коммунальные услуги. Также там прописаны размеры выплат за топливо, которое покупается жителями домов без центрального отопления. Эти нормы законопроект комитета оставляет неизменными.

Напомним, ранее 14 сентября в Петербурге утвердили норму о том, что многодетные семьи могут получить два парковочных разрешения на разные машины. Это касается тех, у кого четверо или более детей. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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