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Новости 18:17

Градозащитники пожаловались на неаккуратный капремонт дома-памятника в Выборге

фото ЗакС политика Градозащитники пожаловались на неаккуратный капремонт дома-памятника в Выборге

Петербургские активисты из движения SOS СПб СНОС сигнализировали о небрежно ведущихся работах в одном из домов Выборга в рамках программы капремонта. Речь идет о доме Конконена (улица Ленина, 16), который признан памятником регионального значения.

Утверждается, что в процессе ремонта была частично уничтожена историческая лепнина на лестнице и на входе в парадную.

За последний месяц, по подсчетам градозащитников, это уже третье повреждение уникальных элементов декора в Выборге. Предыдущие два инцидента имели место в домах-памятниках по адресам Рыбный переулок, 2 и улица Ленина, 8А.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram


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