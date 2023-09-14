Градозащитники пожаловались на неаккуратный капремонт дома-памятника в Выборге

Петербургские активисты из движения SOS СПб СНОС сигнализировали о небрежно ведущихся работах в одном из домов Выборга в рамках программы капремонта. Речь идет о доме Конконена (улица Ленина, 16), который признан памятником регионального значения.

Утверждается, что в процессе ремонта была частично уничтожена историческая лепнина на лестнице и на входе в парадную.

За последний месяц, по подсчетам градозащитников, это уже третье повреждение уникальных элементов декора в Выборге. Предыдущие два инцидента имели место в домах-памятниках по адресам Рыбный переулок, 2 и улица Ленина, 8А.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram