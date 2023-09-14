Зампред думского комитета по обороне: "Не будет мобилизации"

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин повторил за своими коллегами, что в России в обозримой перспективе не планируется проведение второй волны частичной мобилизации. Подобные слухи, по его мнению, с целью посеять тревогу распространяет украинская сторона.

"Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер", - приводит его слова RTVI.

Еще один опрошенный журналистами думский депутат Виктор Соболев высказался определеннее, заявив, что мобилизации не будет в 2023 году "точно".

В течение последнего месяца аналогичную мысль как минимум дважды публично выразил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Между тем, пользователи соцсетей 14 сентября обратили внимание на десятки новых объявлений, приглашающих специалистов на работу по мобилизационной подготовке.

Фото: ЗАКС.Ру