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Новости 14:44

Картаполов вновь заявил, что новая мобилизация не нужна

фото ЗакС политика Картаполов вновь заявил, что новая мобилизация не нужна

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившуюся в социальных сетях информацию о планах профильного министерства провести дополнительные мобилизационные мероприятия. Такого приказа, по его сведениям, не существует, а в интернете тиражируется скан подделки.

"Сегодня необходимости [в дополнительной мобилизации] нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора", - приводит слова единоросса ТАСС.

Характерно, что в планы коллег Картаполова входит установить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. При этом об отсутствии нужды в последней он говорит регулярно.

фото: duma.gov.ru


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