Картаполов вновь заявил о "никакой необходимости" в новой волне мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в очередной раз заверил россиян в том, что в обозримом будущем новой мобилизации организовывать не будут. Пока в этом нет "никакой необходимости", утверждает депутат, которого цитирует ТАСС. Картаполов сослался на позицию президента, которую тот, со слов депутата, изложил "четко, понятно и конкретно".

"Никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет", - также заявил единоросс.

Упомянул законотворец и представителей ЧВК "Вагнер", предпринявших попытку вооруженного мятежа в конце июня. По его словам, в момент отражения последнего украинского наступления "вагнеровцы" почти не принимали участия в боевых действиях с российской стороны.

"Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить", - добавил Картаполов.

фото: duma.gov.ru