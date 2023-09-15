Полиция осмотрела более 800 объектов в Петербурге из-за звонков о бомбах

Более 800 выездов из-за звонков о минировании пришлось совершить в четверг сотрудникам полиции в Петербурге, сообщила 15 сентября "Фонтанка". Ничего взрывоопасного по итогам осмотров обнаружено не было.

Первые сообщения о минированиях стали поступать накануне утром, звонки продолжались до половины седьмого вечера. Всего за это время анонимы заявили о минировании около 800 школ, а вместе с ними двух детских садов и нескольких торговых точек.

В связи с поступающими сигналами была проведена эвакуация 15 объектов, на улицы пришлось выйти почти семи тысячам человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

Ранее Приморский районный суд приговорил к условному сроку местную жительницу из-за звонка с рассказом о бомбе, заложенной под сценой в парке 300-летия Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру