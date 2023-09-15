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Новости 9:39

Володин поинтересовался у россиян, как быть с самокатами

фото ЗакС политика Володин поинтересовался у россиян, как быть с самокатами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 15 сентября в своем Telegram-канале опрос, посвященный отношению россиян к электросамокатам на улицах. Большинство проголосовавших выступили за запрет подобных средств передвижения.

"Какой из перечисленных вариантов решений вы считаете правильным и оптимальным?" — поинтересовался у подписчиков Володин и предложил три варианта ответа. Участники опроса могут поддержать ужесточение ПДД для самокатчиков, выступить за полный запрет самокатов на улицах или же проголосовать за сохранение существующего положения вещей.

По состоянию на 09:39 свое мнение выразили 35,9 тысячи человек. Из них 10 % пользователей поддержали последний вариант, еще 40 % высказались за ужесточение ПДД, а оставшиеся 50 % — за запрет самокатов на улицах.

В конце августа Володин предлагал россиянам поделиться соображениями о том, как следует поступать с самокатами. Существующих ограничений, на его взгляд, уже недостаточно.

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