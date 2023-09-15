Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении малоимущим съемного жилья

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении съемного жилья малоимущим гражданам в случае, если их недвижимость была признана аварийной. Текст инициативы доступен для ознакомления в электронной базе парламента.

Законопроект вносит поправки в положения Жилищного кодекса, касающиеся внеочередного предоставления жилья по договорам социального найма. Предполагается, что наниматели или собственники квартир смогут претендовать на вселение без очереди в социальное жилье в случае, если их единственная недвижимость признана непригодной для проживания и ремонта. Также законопроект уточняет правила предоставления квартир из маневренного фонда.

Законопроект был разработан Минстроем. В среду стало известно, что правительство поддержало инициативу.

Фото: ЗАКС.Ру