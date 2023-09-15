Мишустин назначил нового главу Росавиации

Премьер-министр Михаил Мишустин сместил Александра Нерадько с занимаемой должности главы Росавиации и назначил на освободившееся место бывшего замглавы ведомства Дмитрия Ядрова, сообщила пресс-служба правительства. Таким образом, появившиеся ранее сообщения о готовящейся отставке Нерадько подтвердились.

"Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности", — уведомили в кабмине.

Ядров родился в 1988 году, окончил Петербургский университет гражданской авиации. По образованию он инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства. Работал на различных должностях в госкорпорации по организации воздушного движения.

СМИ называли Ядрова в числе прочих претендентов на пост главы Росавиации. Также в связи с возможным назначением упоминались замглавы ведомства Владимир Потешкин и глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.

Фото: ЗАКС.Ру