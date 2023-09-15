С начала года в армию записались 300 тысяч контрактников, заявил Путин

Президент Владимир Путин представил уточненные данные по количеству контрактников, записавшихся в ряды Вооруженных сил с начала 2023 года. По его словам, речь идет о 300 тысячах военнослужащих.

"Я пару дней назад сказал, что уже мужчины, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми", — приводит слова Путина РИА "Новости".

Глава государства отдельно уточнил, что считает добровольцев людьми, которые "готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России".

О том, что с начала года контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, Путин говорил на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября.

В начале сентября своими данными о количестве контрактников делился замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Тогда он говорил о 280 тысячах добровольцев, вступивших в армию с начала года.

Фото: Минобороны/ "ВКонтакте"